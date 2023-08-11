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Розвідники отримали партію дронів-камікадзе від волонтерів

Розвідники отримали партію дронів-камікадзе від волонтерів

Підрозділ розвідників, який виконує бойові завдання на фронті, отримав партію дронів-камікадзе від волонтерського штабу “Українська команда”.

Керовані FPV-дрони з якісною камерою здатні розвивати швидкість до 100 км/за годину та підніматись на висоту до 1000 метрів.

Корисне навантаження ―понад 1 кілограм вибухівки.

У межах великого збору “Української команди” тисячі громадян пожертвували на придбання 150 таких дронів-камікадзе, які спалять багато ворожих цілей на нашій землі!

Дякуємо!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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