С начала года более полутора тысяч жителей Харьковщины подписали военный контракт

Более сотни контрактников с Харьковщины отправились сегодня в учебные центры и воинские части. В военкомате говорят - стало больше женщин, которые подписали военный контракт. Это из-за того, что в этом году перечень военных специальностей для них увеличился.

У меня муж с 16 года служит, боевой медик. Надоело в окошко выглядывать

Военную форму Ольга Бунчикова наденет вслед за мужем, тот служит третий год, и сыном-курсантом, будущим военным геодезистом. Говорит: трудности военной службы не пугают. Будет учиться на санитарку-стрелка. О ситуации на фронте знает от мужа.

Ольга Бунчикова, контрактница

Когда он на Бутовке, например, был, там такой сильный обстрел был, что я вот так телефон от уха отрывала. Он, с одной стороны, меня нервировать не хочет, а с другой стороны - куда денешься. Я прошу перезвонить. Получается невовремя. Когда уже нервишки не выдерживают, думаю - если и я с ним служить буду, мне может немного легче будет

Ольга - одна из более полутора сотен жительниц Харьковщины, которые в этом году подписали военный контракт. В областном военкомате прогнозируют - женщин -контрактниц станет больше, чем в прошлом году. Ведь увеличился перечень военных специальностей, по которым они могут служить.

Юрий Калгушкин, областной военный комиссар

Вони бажають проходити, і вже це можливо по керівних документах Генштабу Збройних сил України, командування Сухопутних військ на посадах, які до цього вважались чоловічими. Це посади членів екіпажу танку, БМП, БТР. Такі – бойові - посади.

Сегодня в учебные центры и в военные части отправляют более сотни контрактников с Харьковщины. Психологическому состоянию будущих армейцев - особое внимание. Специально разработанные тесты должны определить черты, которые могут повлиять на выполнение служебных обязанностей.

Николай Шарый, заместитель областного военного комиссара

Це стурбованість , рівень тривожності, інтелектуальні здібності для навчання. Соціалізація важлива, тому що він працює в колективі з такими ж, як він, військовослужбовцями. Якщо вони потім будуть проходити навчання на сержантів, це може вплинути. Бо вони повинні керувати людьми

По данным военкомата, больше всего контрактники хотят служить в десантно-штурмовых войсках и в морской пехоте.

Вадим Бакланов - командир подразделения в двадцать пятой Отдельной воздушно-десантной бригаде. Сейчас бригада на месте постоянной дислокации на Днепропетровщине, до этого более полугода выполняла задачи в зоне Операции объединенных сил. Рассказывает, какие специалисты сейчас нужны.

Вадим Бакланов, командир подразделения

Ну, водители, в основном. Механики-водители на гусеничную технику . Наводчики. Ну, это основные специальности, которых дефицит. Хорошего специалиста трудно найти.

С начала года ряды украинской армии пополнили более полутора тысяч контрактников с Харьковщины.

Юрий Калгушкин, областной военный комиссар

Комплектуємо, в першу чергу, військові частини оперативного командування Схід і частини десантно-штурмових військ. Є такий напрямок, будемо казати , що ті військовозобов’язані, які мають статус Учасника бойових дій, проходили і виконували завдання в зоні АТО, ООС, вони бажають проходити службу в тих частинах, які найближчим часом плануються для ротації і виконання бойових завдань в зону ООС

По словам Юрия Калгушкина, денежное обеспечение контрактников - по меньшей мере, десять тысяч гривен ежемесячно.

Агентство Телевидения Новости