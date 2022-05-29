СБУ ініціювала арешт активів «роснефти» в Україні і знешкодила ворожу агентуру, яка діяла під виглядом «казачьей» організації

За матеріалами СБУ заблоковано діяльність енергокомпанії, що входила до російської групи «роснефть». На її грошові активи – 20 млн. грн. – накладено арешт, а дію ліцензії на електропостачання призупинено.

● На Харківщині:

ліквідовано осередок ворожої агентури, який діяв під виглядом «казачьей» організації.

● У Чернігівській області:

виявлено мережу бойових схронів, облаштованих окупантами під час відступу. Всі засоби ураження передані до підрозділів ЗСУ.

● На Кіровоградщині:

затримали місцевого жителя, який перебував у Бучі на момент вторгнення рф і співпрацював з окупантами.

● У Луганській області:

на співпраці з ворогом СБУ викрила директора Старобільського райцентру зайнятості. Колаборанту повідомлено про підозру.

● На Закарпатті:

до 15 років ув’язнення засуджено агента спецслужб рф, який передав ворогу розвіддані про наші війська у Харкові.

#СБУ

#stoprussia

Источник: https://t.me/vekha/40210

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