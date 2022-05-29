СБУ ініціювала арешт активів «роснефти» в Україні і знешкодила ворожу агентуру, яка діяла під виглядом «казачьей» організації
За матеріалами СБУ заблоковано діяльність енергокомпанії, що входила до російської групи «роснефть». На її грошові активи – 20 млн. грн. – накладено арешт, а дію ліцензії на електропостачання призупинено.
● На Харківщині:
ліквідовано осередок ворожої агентури, який діяв під виглядом «казачьей» організації.
● У Чернігівській області:
виявлено мережу бойових схронів, облаштованих окупантами під час відступу. Всі засоби ураження передані до підрозділів ЗСУ.
● На Кіровоградщині:
затримали місцевого жителя, який перебував у Бучі на момент вторгнення рф і співпрацював з окупантами.
● У Луганській області:
на співпраці з ворогом СБУ викрила директора Старобільського райцентру зайнятості. Колаборанту повідомлено про підозру.
● На Закарпатті:
до 15 років ув’язнення засуджено агента спецслужб рф, який передав ворогу розвіддані про наші війська у Харкові.
#СБУ
#stoprussia
Источник: https://t.me/vekha/40210