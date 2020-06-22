Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:34
Просмотров: 35

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" отказалась обслуживать посетителей на русском языке

Сеть ресторанов Львовские круассаны отказалась обслуживать посетителей на русском языке

Сеть ресторанов "Lviv Croissants" ("Львовские круассаны") не будет обслуживать посетителей на русском языке. В то же время в терминалах для бесконтактного заказа можно выбрать украинский, английский и даже польский язык.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба "Львовских круассанов" в Facebook.

Так, представители сети заведений общепита рассказали о том, что внутри ресторанов уже установлены терминалы для обслуживания посетителей. По их словам, это должно обеспечить безопасность гостей и сотрудников заведений в условиях эпидемии коронавируса. Однако в "Львовских круассанах" отметили, что программное обеспечение таких терминалов прописано для использования на украинском, русском, английском и польском языках.

"К сожалению, изменить настройки за один-два дня мы физически не могли, - сокрушаются представители сети ресторанов. - Но сознательно решили, что не будем оттягивать установление таких терминалов. Хотя и решили, что русского языка в наших заведениях не будет".

Теперь же опция выбора русского языка в терминалах обслуживания уже удалена.

"Позиция украинского языка всегда была принципиальной позицией сети Lviv Croissants по всей территории Украины, а не только во Львове", - добавили в Lviv Croissants.

В комментариях под постом сети ресторанов пользователи в основном радовались тому, что в заведениях не будет "языка оккупанта" и обращали внимание руководства заведений на то, что иногда их сотрудники позволяют себе на нем разговаривать.

Любопытно, что в комментариях к посту посетители пишут, что в некоторых ресторанах работники заведения говорят по-русски. На что Lviv Croissants сказали, что передадут замечание руководителю пекарни.

Сеть ресторанов "Львовские круассаны" отказалась обслуживать посетителей на "русском языке" вслед за McDonald's. Скриншот: Facebook

Напомним, что недавно компания McDonald's оказалась в центре скандала и возмутила пользователей соцсетей после того, как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. 

Источник: strana.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Язык

Читайте ещё:

Со следующего учебного года школы ждут языковые изменения
27.04.2020 11:35    544
Более 80% украинцев считают язык атрибутом независимости Украины: опрос
22.01.2020 08:11    219
6 изворотливых слов, которые вы постоянно путаете между собой
17.09.2019 11:16    997
Закон о языке вступил в силу. Что изменится в жизни людей уже сегодня
22.07.2019 07:36    442
Совбез ООН отказался рассматривать украинский языковой закон
21.05.2019 11:12    515
Исследователи рассказали, чем полезна нецензурная лексика для здоровья
08.05.2019 11:49    1093
Русский язык больше не является региональным в Харьковской области
14.12.2018 00:46    1205
Вивчати українську граючи. В Харкові розробили унікальну гру
01.12.2017 08:55    2092
Харьковская пивоварня уволила двух сотрудников после "языкового скандала"
09.11.2017 07:07    1618
Грузинські красуні підірвали мережу українською піснею
08.09.2017 10:00    1203
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 