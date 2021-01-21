“Дякуємо, приходьте ще!” Как магазины, рестораны и коммунальные службы Харькова перешли на украинский

С 16 января в магазинах и ресторанах, банках и аптеках, коммунальных предприятиях в любых других организациях, которые предоставляют услуги или продают товары, главным языком общения должен быть украинский. В Харькове представители торговли и сферы услуг в основном соблюдают новые правила. Но есть исключения.

В супермаркетах подготовили памятки для кассиров с фразами на украинском языке, в ресторанах, которым снова разрешат работать с 25 января, уже давно напечатали меню. Сопротивляются нововведениям пока небольшие магазины.

Можно ли говорить по-русски?

С 16 января в Украине вступил в силу статья 30 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

В законе говорится, что основным языком обслуживания потребителей должен быть украинский. Это значит, что обращаться к покупателям на государственном языке должны везде, где продают товары и предоставляет услуги: в коммунальных предприятиях, банках, магазинах, салонах красоты, медицинских центрах и центрах детского развития.

Информация о товарах и услугах тоже должна быть доступна на государственном языке.

Это не значит, что отныне нигде нельзя говорить по-русски, по-английски или на другом языке. По просьбе клиента продавец, официант или банковский представитель может перейти на тот язык, который будет удобнее для потребителя. Официальную информацию на сайте и в печатном виде предприниматели могут продублировать на каких угодно языках.

Спальные районы не готовы

В центре переход на украинский язык пока что получается лучше, чем на окраинах, а в крупных торговых сетях — лучше, чем у маленьких магазинчиков.

Большинство сетевых супермаркетов сделали основным языком общения украинский от года до нескольких месяцев тому назад. На языке Шевченко и Франко приветствовали покупателей в “Сильпо”, “Восторге”, “Росте”, “Еве” задолго до вступления закона в силу. За пару дней до 16 января перешли и остальные — провели инструктаж кассиров и распечатали специальные памятки основных фраз, с которыми следует обращаться к покупателю.

Корреспонденты KHARKIV Today в понедельник, 17 января, проинспектировали несколько торговых точек. В аптеке недалеко от станции метро “Университет” фармацевты общались между собой по-русски, но покупателю пожелали хорошего дня так, как отныне положено: “Ось ваша решта, не хворійте!”

В аптеках теперь желают здоровья по-украински. Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today

В соседнем “Цитрусе” поздоровались по-украински, но когда покупатель уточнил дату поступления новой модели телефона, перешли на русский: “Ожидайте в марте”. В кафе “Кулиничи” отвечают по-украински и не сбиваются.

Пока общепит работает только на вынос, но с 25 января кафе и бары смогут принимать гостей. Рестораторы говорят, что украинского языка не боятся и давно уже готовы.

“У нас меню давно на украинском языке, если нужно, можем дать дополнительное меню гостям на английском и на русском. Учить персонал украинскому языку нам не надо — они все учились в школе и хорошо на нем говорят”, — рассказала KHARKIV Today директор ресторана “Пробка” Александра Рудь.

По-украински с нами поздоровались в службе такси “Любимое” и в службе доставки воды “Роганская”. Переходят на государственный язык и представители коммунальной сферы.

“Приходил сотрудник “Облэнерго”. Заменил счетчик. Был вежливым, говорил по-украински”, — говорит харьковчанка Елена Храмцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джинси потрібні?": на "Барабашово" обещают обслуживать клиентов на украинском

В небольших торговых точках на окраинах дела обстоят хуже всего. Продавцы продуктовых магазинов на рынке “Океан+” словно и не слышали о законе: общаются с покупателями по старинке, на русском. Большинство объявлений о том, что в магазин следует входить в маске и не больше, чем по два человека, тоже напечатаны на русском, хотя кое-где встречаются и украинские предупреждения.

“Вчера в магазине Салтовского мясокомбината на Новых домах я только от третьей продавщицы услышал украинский. Но с ней мы давно уже общаемся, я знаю, что это ее личная инициатива, а не подготовка магазина”, — говорит Олесь Штефчук.

Харьковский программист озаботился правами украиноязычных покупателей задолго до того, как государство обратило обратило внимание на эту проблему. Для харьковчан, которые предпочитают слышать украинский в сфере обслуживания, Олесь разработал карту “Украинский в Харькове”, куда вместе с помощниками наносил все магазины, рестораны, аптеки, где с клиентом общались на украинском языке. Таких набралось 14 супермаркетов, 35 кафе, 24 магазина. Олесь пока не собирается сворачивать проект, потому что не верит в быструю украинизацию Харькова.

Что будет нарушителям закона?

Если коротко — то ничего. За ними не придет ни “мовный патруль”, ни “шпрехенфюрер”, которыми пугают продавцов некоторые безответственные СМИ. Закон очень мягкий и для того, чтобы доказать нарушение, потребителю придется изрядно побегать.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь опубликовал инструкцию для тех, кого отказались обслуживать на украинском.

Сначала нужно попытаться решить недоразумение мирно и попросить работника перейти на украинский. Если он откажется — написать жалобу в головной офис предприятия или позвонить на “горячую линию”.

Если и там не отреагируют, то надо подавать жалобу уполномоченному по защите государственного языка. Для этого надо зафиксировать отказ на фото или видео или собрать письменные свидетельства очевидцев и послать жалобу любым из трех способов:

на почтовый адрес (01001, г. Киев, переулок Музейный, 12);

по электронной почте (skarha@mova-ombudsman.gov.ua);

через форму на сайте языкового омбудсмена

На первый раз нарушителю просто погрозят пальцем — то есть, отправят предупреждение. После второго нарушения ему грозит штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов ( от 5,1 до 6,8 тыс. грн.)

Штрафовать можно будет только после 16 июля 2022 года.

В том, что штрафы будут применять редко, сомневаться не приходится. В Украине все чиновники обязаны в публичной сфере применять украинский язык, но в Харькове они часто нарушают закон. К примеру, покойный городской голова Геннадий Кернес, хоть и выучил украинский в последний год жизни и вел на нем сессии горсовета, в остальной работе использовал только русский язык. Так же поступает и секретарь горсовета Игорь Терехов. На первой сессии совета нового созыва он, правда, пообещал выучить украинский. Подобное обещание уже давал его бывший босс, министр МВД Арсен Аваков еще в 2005 году, когда стал главой ХОГА.

Никто из этих чиновников ни разу не был оштрафован за публичный разговор на русском языке, хотя штраф определен в размере 700 необлагаемых минимумов — больше 12 тысяч гривен.

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»