В українських супермаркетах зелень будуть вирощувати прямо на стінах (фото)

В українських супермаркетах незабаром з’являться вертикальні ферми.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Ізраїльський стартап, який розробив систему вертикального землеробства, Vertical Field, підписав угоду з Moderntrendo S.R.O, міжнародним сільськогосподарським дистриб’ютором, про розміщення своїх установок в мережах супермаркетів по всій Україні.

На початку 2021 року компанія Vertical Field реалізує пілотний проєкт в національній мережі супермаркетів Varus, а потім розшириться на інші мережі. Varus управляє 95 магазинами у 25 містах і щодня привертає близько 260 000 клієнтів.

Ґрунтові установки Vertical Field складаються з окремих блоків рослин, які можна перебудувати за бажанням для вирощування місцевих овочів. Ця зелена стіна підходить для вирощування овочів в магазинах, офісах і багатоквартирних будинках або в будь-якому місці в міських районах, де мало місця, але багато стін.

Продукти, вирощені з її допомогою, не містять пестицидів, виробляють менше відходів, ніж традиційне сільське господарство, і використовують на 90% менше води, вирощуючи в точних кількостях в контрольованому середовищі з коротшими циклами вирощування.

Ферми є модульними, розширюваними та переміщуються, з повністю автоматизованим управлінням урожаєм і стерильним середовищем, яке вимагає значно меншого контакту з людьми. У заяві компанії йдеться, що наразі пропонуються такі культури, як салат, базилік, петрушка, капуста і м’ята, все за конкурентоспроможними цінами.

Коментар: “Одне з відкриттів, яке з’явилося під час кризи COVID-19, – це необхідність розробки рішень, які дозволять міським жителям отримати доступ до здорової їжі з мінімальним втручанням людини та без залежності від транспортування і доставки з віддалених місць“, – сказав Гай Еліцур, генеральний директор Vertical Field.

Источник: Час-Дій

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