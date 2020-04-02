АТБ объявила об изменении цен и нормах продажи товаров

Компания «АТБ-Маркет» с 1 апреля снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания



Торговая сеть АТБ объявила о снижении с 1 апреля торговых наценок на товары на ряд социально значимых товаров.



Об этом во вторник, 31 марта, сообщил в Facebook генеральный директор сети Борис Марков.



По его словам, на 2-3% будут снижены наценки на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею, и на 4-8% - на овощи и фрукты.



Также Марков сообщил, что АТБ заполнила складские запасы товарами всех категорий и отказалась от введенных ранее ограничений.



«Сейчас компания АТБ-Маркет сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети во всех регионах Украины. Однако она оставляет за собой право вводить локальные ограничения на продажу той или иной группы товаров при появлении на него ажиотажного спроса», - уточнил гендиректор сети.

lИсточник: glavcom.ua/

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