Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:15
Просмотров: 97

У супермаркеті в Харкові жінка вдарила продавця

У супермаркеті в Харкові жінка вдарила продавця

У Харкові стався неприємний інцидент у супермаркеті. Покупчиня зненацька вдарила касира.

Відео опублікували у Telegram-каналі "ХХарьков".

У Харкові вдарили касира супермаркету

У соцмережі пишуть, що інцидент трапився у супермаркеті на вулиці Студентській. Як видно на відео, біля каси покупчиня раптово дала касиру ляпаса.

При цьому біля каси стояло повнісінько людей та охоронець. Чоловік спершу, мабуть, не зрозумів, що коїться, адже все відбувалось неочікувано. Потім, як видно на відео, він все ж таки звернувся до жінки, яка вдарила касира.

Іншої інформації не повідомляли. Також невідомо, що стало причиною такої поведінки.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Не у Києві: де може відкритись перший супермаркет Lidl в Україні
27.12.2021 18:48    508
Украинцев обманывают на кассах в супермаркетах: главные хитрости
28.10.2021 09:46    1181
Как магазины будет избавляться от запрещенных пластиковых пакетов
04.06.2021 08:39    975
“Дякуємо, приходьте ще!” Как магазины, рестораны и коммунальные службы Харькова перешли на украинский
21.01.2021 10:18    693
В українських супермаркетах зелень будуть вирощувати прямо на стінах (фото)
14.01.2021 10:18    721
Novus покупает сеть супермаркетов Billa
17.09.2020 08:45    760
АТБ объявила об изменении цен и нормах продажи товаров
02.04.2020 08:10    2751
Поддельную молочку обяжут продавать на отдельных полках
08.10.2019 07:29    888
IKEA запустила сайт в Украине
04.07.2019 09:15    1556
Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина
18.04.2019 11:59    1239
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 