У супермаркеті в Харкові жінка вдарила продавця

У Харкові стався неприємний інцидент у супермаркеті. Покупчиня зненацька вдарила касира.

Відео опублікували у Telegram-каналі "ХХарьков".

У Харкові вдарили касира супермаркету

У соцмережі пишуть, що інцидент трапився у супермаркеті на вулиці Студентській. Як видно на відео, біля каси покупчиня раптово дала касиру ляпаса.

При цьому біля каси стояло повнісінько людей та охоронець. Чоловік спершу, мабуть, не зрозумів, що коїться, адже все відбувалось неочікувано. Потім, як видно на відео, він все ж таки звернувся до жінки, яка вдарила касира.

Іншої інформації не повідомляли. Також невідомо, що стало причиною такої поведінки.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»