Штрафы, квоты и экзамены: когда и какие именно нормы языкового закона начнут работать

С 16 января 2021 года в Украине заработали новые нормы языкового закона, которые обязали перейти на украинский сферу обслуживания. Однако введение отдельных статей закона отложили во времени. Поэтому новые правила будут внедряться и в течение 2021 года и в последующие года.

Сам языковой закон был принят в мае 2019 года, а вступил в силу он 16 июля 2019 года. С тех пор постепенно на украинском обязали писать диссертации, научные работы и проводить конференции; создавать проектную и техническую документацию; вести документооборот; называть объекты инфраструктуры (аэропорты, остановки, станции). Также на украинский перевели все средние школы и запустили институт Уполномоченного по защите государственного языка, который должен следить за выполнением закона и штрафовать.

Ближайшей датой внедрения новых норм станет 16 июля 2021 года. Тогда будут введены следующие правила:

Госслужащие и кандидаты на получение гражданства должны будут сдавать экзамен на уровень владения украинским;

Украинский язык будет обязательным в кинотеатрах, музеях, театрах и других культурных учреждениях, при проведении экскурсий, а в книгоиздательствах не менее 50% ассортимента книг должны быть на украинском.

С 16 января 2022 года заработают такие нормы:

Все общенациональные издания (газеты и журналы) должны иметь украинскую версию (кроме выдаваемых на языках ЕС или крымскотатарском).

С 16 июля 2022 года будут внедрены следующие правила:

Все сайты, которые предлагают товары и услуги в Украине, а также их страницы в соцсетях, должны быть на украинском языке;

Именно с этой даты начнут выписывать штрафы за нарушение языкового закона.

С 16 июля 2024 года:

Украинскую версию обязаны будут иметь не только общенациональные издания, но и местные;

На телевидении и радио будут повышены квоты на украинский: с 75% до 90% на всеукраинских каналах и станциях, и с 60% до 80% на местных.

Последней нормой, которая вступит в силу, станет обязательность проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) исключительно на украинском языке. Сейчас абитуриенты могут сдавать ВНО (кроме оценивания по украинскому языку и иностранным языкам) на другом языке. Эта норма должна заработать с января 2030 года, однако недавно уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что ВНО переведут на украинский с 2025 года.

С 16 января 2021 года языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский — в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Изменения касаются предприятий и предпринимателей, производителей, продавцов, учреждений и организаций всех форм собственности, которые обслуживают потребителей или предоставляют информацию о товарах и услугах. В то же время по просьбе клиента его можно обслуживать другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, что через два дня после вступления норм в силу поступило около сотни обращений. По части из них планируют провести проверки и вынести предупреждение.

Автор:Алексей Ярмоленко

Источник: babel.ua/

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