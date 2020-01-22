Более 80% украинцев считают язык атрибутом независимости Украины: опрос

Большинство украинцев уверены, что украинский язык является важным атрибутом независимости нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 81,1 % опрошенных заявили, что украинский язык – важный атрибут независимости Украины (54,8 % в этом уверены безусловно, 26,3 % – “скорее да”).

Причем так считают во всех регионах Украины: Западном (95 %), Центральном (86 %), Южном (71 %), Восточном (64 %).

Еще 5,7 % респондентов заявили, что не считают украинский язык атрибутом независимости.

Кроме того, большинство граждан (78,6 %) считают, что в украинских СМИ по крайней мере половина контента должна быть на украинском языке (52,7 % согласны с этим безусловно и еще 25,9 % – “скорее да”).

Такое мнение преобладает во всех регионах: Западном (96 %), Центральном (82 %), Восточном (66 %), Южном (63 %).

Общенациональное исследование было проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.

Источник: /bykvu.com/

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