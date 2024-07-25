Українську мову рідною зараз в Україні вважають 78% опитаних, хоча у 2017р. таких було 68%, у 2015р. — 60%, а у 2006р. — 52%. Водночас ще 13% кажуть, що однаковою мірою є для них рідними (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/tri-chverti-hromadjan-nazivajut-ridnoju-movoju-ukrajinsku-ale-je-j-taki-shcho-jiji-ne-rozumijut-doslidzhennja.html) є і українська, і російська — соціологічне опитування Центра Разумкова.

Водночас соціологи вказують, що частка тих, хто вважає рідною російську мову, в Україні зменшилась до 6%, хоча у 2006 році таких було 31%, у 2015 — 15%.

Майже 70% опитаних оцінили свій рівень володіння української мови як вільний, ще 27% вважають його достатнім для спілкування на побутовому рівні, проте їм важко говорити нею на спеціальні теми, а 2% кажуть, що погано розуміють українську мову. Водночас ще 0,5% заявили, що взагалі не розуміють українську мову.

Зараз розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних, хоча у 2015р. таких було 50%.

російською вдома лише або переважно говорять 11% опитаних. Водночас ще 18% кажуть, що спілкуються вдома приблизно однаковою мірою українською і російською.

Поза межами дому лише або здебільшого спілкуються українською 72% опитаних, хоча навіть торік таких було 65%, у 2015р. — 46%. Тих, хто залишив спілкування поза домом лише або переважно російською — 8%. В рівній мірі користуються обома мовами приблизно 20% і їх на 6% менше, аніж у 2023 році.

Тим не менше 75,5% респондентів, відповідаючи на запитання, якою мовою більш престижно розмовляти серед їх друзів і колег по роботі чи навчанню, назвали українську мову, а 6% — російську. Ще 16% відповіли що це не має значення.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольній уряду України території за стратифікованою багатоступеневою вибіркою серед 2016 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: https://t.me/znua_live/158932

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