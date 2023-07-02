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Що до діяльності китайських ПВК у країнах Африки та Азії

Що до діяльності китайських ПВК у країнах Африки та Азії

Китайські приватні військові та охоронні компанії відіграють все більшу роль по мірі того, як Пекін розширює свою присутність у світі — The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що інтерес до діяльності китайських ПВК у країнах Африки та Азії, що розвиваються, зростає на тлі ситуації з російською ПВК "Вагнер". Китайські ПВК, як і російські, мають "неочевидні зв'язки" із збройними силами своїх країн, а також проводять "секретні місії" у державах, де Пекін має власні інтереси. Але на цьому, на думку опитаних виданням військових експертів, їхня схожість закінчується.

На відміну від "вагнерівців", добре оснащених військовою технікою, китайські компанії переважно виконують охоронні функції, які, як правило, не вимагають летальної зброї. Під час проведення найнебезпечніших місій китайські ПВК виконують роль консультантів і наймають місцевий персонал, який може бути озброєний. "Вагнерівці" ж діяли як "тіньова армія" в Сирії, ЦАР і Малі або як найманці, які відповідають за захист урядових установ та вищого керівництва країн, які "Москва хоче захистити".

У WSJ наголошують, що завданням китайських ПВК переважно полягає у забезпеченні безпеки за кордоном для співробітників великих державних підприємств, наприклад China Ocean Shipping та China Road and Bridge. Багато китайських компаній, які працюють в інших країнах, часто позиціонують себе як багатонаціональні комерційні підприємства і намагаються "применшити роль Комуністичної партії у своїй діяльності". ПВК ж навпаки чинять інакше і не приховують зв'язки із Компартією.

Джерело: https://t.me/znua_live/100709

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