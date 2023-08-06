Швеція намагається налагодити відносини з мусульманськими країнами

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом зустрівся з послами Організації ісламського співробітництва в рамках зусиль налагодити відносини з мусульманськими країнами — канцелярія МЗС Швеції.

Зустріч відбулася на тлі загострення відносин між сторонами через регулярні акції зі спаленням Корану, які в останні місяці відбулися у Швеції.

"Більшу частину дії мого мандату я присвячу налагодженню відносин з мусульманськими країнами. Я маю намір відвідати ці країни, і вже у вересні ми запросимо їх на переговори та діалог з нагоди тижня ООН у Нью-Йорку", — сказав Біллстрьом.

Міністр підкреслив, що зустріч з послами ОІС стала "гарною можливістю пояснити підхід Швеції до конституційних свобод".

Джерело: https://t.me/znua_live/106068

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