У парламенті Туреччини відклали питання вступу Швеції в НАТО

Парламент Туреччини у четвер, 16 листопада, розпочав довгоочікуваний розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО (https://p.dw.com/p/4Yx2g?maca=Ukr-Red-Telegram). Втім, комісія із закордонних справ парламенту Туреччини відклала обговорення заявки Швеції, пославшись на необхідність подальшого розгляду, повідомляє агентство Reuters.

Представник опозиційної "Хорошої партії" Кюршад Зорлу заявив, що члени комісії не отримали задовільних відповідей від представника МЗС Туреччини щодо того, як були виконані вимоги Анкари.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/18143

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