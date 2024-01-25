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Швеція стала ще ближчою до вступу в НАТО

Швеція стала ще ближчою до вступу в НАТО

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Парламент Туреччини погодив членство Швеції в НАТО.

▶️ Україна вітає успіхи на шляху євроатлантичної інтеграції Швеції та висловлює повагу до рішення парламенту Туреччини.

▶️ Швеція – потужна у військовому сенсі держава. Її приєднання до НАТО внесе додану вартість у колективну безпеку Альянсу.

▶️ Немає нічого важливішого, ніж посилення спроможностей НАТО захищати своїх членів в умовах наростання глобальної турбулентності через російську агресію проти України. Жодні персональні амбіції та інші розрахунки не повинні стояти цьому на заваді.

▶️ Угорщина залишається єдиною у НАТО, яка наразі не схвалила приєднання Швеції до Альянсу.

▶️ Україна розраховує доповнити Альянс у рамках нової хвилі розширення НАТО після Швеції. Без України архітектура європейської безпеки буде неповною, з Україною НАТО надійно зміцнить свій східний фланг.

Джерело: https://t.me/spravdi/36146

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Темы: нато, швеція

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