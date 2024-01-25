Швеція стала ще ближчою до вступу в НАТО
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Парламент Туреччини погодив членство Швеції в НАТО.
▶️ Україна вітає успіхи на шляху євроатлантичної інтеграції Швеції та висловлює повагу до рішення парламенту Туреччини.
▶️ Швеція – потужна у військовому сенсі держава. Її приєднання до НАТО внесе додану вартість у колективну безпеку Альянсу.
▶️ Немає нічого важливішого, ніж посилення спроможностей НАТО захищати своїх членів в умовах наростання глобальної турбулентності через російську агресію проти України. Жодні персональні амбіції та інші розрахунки не повинні стояти цьому на заваді.
▶️ Угорщина залишається єдиною у НАТО, яка наразі не схвалила приєднання Швеції до Альянсу.
▶️ Україна розраховує доповнити Альянс у рамках нової хвилі розширення НАТО після Швеції. Без України архітектура європейської безпеки буде неповною, з Україною НАТО надійно зміцнить свій східний фланг.
Джерело: https://t.me/spravdi/36146