Ситуація на півдні: контрнаступ продовжується

На півдні України ЗСУ продовжують успішно звільняти нові населені пункти, але поки назви не розголошуються, — Наталія Гуменюк.

Дослівно: “Ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок, оскільки ми слідкуємо, щоб ці населені пункти після всіх жахіть окупації протягом пів року, щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога”.

Також сьогодні, 7 вересня, в Херсонській області Збройні сили України збили російський гелікоптер Ка-52.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Буквально годину тому збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 військовослужбовцями Повітряного командування “Південь” на півдні країни, на Херсонщині. Напередодні ці військові власне вчора і знищили 4 із 5 ракет Х-101 (один з бійців з Повітряного командування “Схід”)”, – розповів він.

Крім того, він додав, що за цю ніч було збито ще два ворожих БПЛА на сході країни та знищено ворожий штурмовик Су-25.

У мережі ж з’явилося відео, де воїни 128-й бригади підняли прапор в н.п. Нововознесенське Херсонщини

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