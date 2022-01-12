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Сколько потратил Харьков на празднования

Сколько потратил Харьков на празднования

Красиво жить не запретишь – несмотря на старую елку, Харьков оказался третьим в Украине по расходам на новогодние празднования. Таковы данные системы госзакупок Prozorro. Больше потратили только Днепр и Одесса.

Харьков любит тратить сумасшедшие деньги на праздничные локации к новогодним праздникам. В этом году они обошлись городу почти в девять миллионов гривен.

На главной площади установили сорока метровую елку, которую приобрели еще в 2018 году. А на ее «обмундирование», иллюминацию и украшение двух праздничных площадей израсходовали из городского бюджета почти 4,4 миллиона гривен, промониторил ситуацию портал Dozorro. Тендер выиграла ООО «Шеринг экспресс», которая приняла участие в публичных закупках во второй раз. Еще 4,5 миллиона гривен потратили на праздничную иллюминацию парка имени Горького.

В результате Харьков оказался третьим в Украине по затратам на новогодние празднования. Больше потратили только в Днепре (более 70 миллионов гривен) и в Запорожье (10,5 миллиона).

Меньше всего на празднование, по данным системы Prozorro, потратили в Чернигове (77 тысяч гривен) и Тернополе (88,7 тысячи гривен). В Чернигове за эти средства приобрели и елку, и украшения, в Тернополе — различное убранство. В Ивано-Франковске городской совет вообще не проводил новогодние закупки в Prozorro.

Столица в этом году потратила на праздник около пяти миллионов гривен. В Киеве подрядчиков выбирали не на аукционах, а в рамках специальных художественных конкурсов концепции празднования.

Всего областные центры Украины потратили на новогодние закупки 131 миллион гривен.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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