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Польща візьме кредит на створення власного «Залізного купола»

Польща візьме кредит на створення власного «Залізного купола»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про масштабні плани створення системи протиповітряної оборони, правда в уряду на неї немає грошей.

Про це Туск заявив, виступаючи у Кракові на церемонії, присвяченій 80-м роковинам битви при Монте-Кассіно під час Другої світової війни, пише Nexta. Він розповів, що хоче отримати $127 млн для будівництва системи ППО. Як повідомив Туск, кошти країна планує отримати як кредит від Європейського інвестиційного банку.

«У понеділок я обговорю фінансування супутникової складової з Європейським інвестиційним банком. Ми отримаємо кредит у півмільярда злотих (близько 127 мільйонів доларів), який підвищить нашу безпеку», - заявив Туск.

Він зазначив, що це буде частиною системи оборони на кшталт «Залізного купола».

Туск додав, що досвід України та Ізраїлю каже, що одна країна не може самостійно гарантувати безпеку свого повітряного простору.

«Грунтуючись на досвіді Ізраїлю та України, ми визнаємо, що жодна країна не може витримати зусиль щодо створення безпечного купола, безпечного неба та надійної протиповітряної оборони над Польщею, регіоном та всім континентом», — наголосив він.

Джерело: ua.news

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