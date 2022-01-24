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Іспанія висловлює підтримку Україні та направляє кораблі у Чорне море

Іспанія висловлює підтримку Україні та направляє кораблі у Чорне море

Іспанія направить до Чорного та Середземного моря військові кораблі через напруженість, яку спровокувало нарощування військ Росії біля кордонів України.

Про це заявила іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес, передає Reuters.

За її словами, іспанські військові кораблі приєднаються до місій НАТО у Чорному та Середземному морі. У дорозі вже знаходиться тральщик, через три-чотири дні вийде фрегат. Також розглядається можливість відправлення до Болгарії винищувачів.

“Росія не може вказувати будь-якій країні, що робити, тому НАТО захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може чи хоче вступити до Альянсу”, – сказала Роблес.

Вона також наголосила, що Іспанія виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»

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