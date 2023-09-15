Сполучені Штати наклали санкції на п'ять турецьких фірм, які допомагають рф обходити обмеження — Reuters.

Йдеться про судноплавні і торгівельні компанії, які допомагають з ремонтом підсанкцйних суден, пов’язаних із російським Міноборони, а також постачають агресорові товари подвійного призначення.

Зокрема, компанія Margiana Insaat Dis Ticaret відправляла до росії комплектуючі до безпілотників, а компанія Demirci Bilisim Ticaret Sanayi — датчики й вимірювальне обладнання.

Компанія Denkar Ship Construction надавала рф послуги з ремонту суден.

Санкції також торкнуться турецького суднобудівного агентства ID Ship Agency та його власника Ількера Догруйола.

А також компанії CTL Limited, яка, за інформацією Держдепартаменту США, є посередником, що постачає електронні компоненти з Європи та США компаніям у рф.

Джерело: https://t.me/znua_live/112363

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