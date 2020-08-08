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Співпраця Фонду державного майна та Міністерства цифрової трансформації України – запорука успішної діджиталізації процесів

Співпраця Фонду державного майна та Міністерства цифрової трансформації України – запорука успішної діджиталізації процесів

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко та заступниця Голови Фонду Юлія Бєлова провели робочу зустріч з Міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

Учасники зустрічі обговорили нагальні питання цифрової інфраструктури Фонду державного майна, як інституції, що визначена розпорядником та адміністратором важливих державних інформаційних ресурсів, зокрема: Єдиної бази даних звітів про оцінку майна, Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав держави.

Сторони приділили увагу підвищенню спроможності ІТ-інфраструктури Фонду державного майна, а також питанню створення і осучаснення внутрішніх програмних комплексів для забезпечення прозорості процесів приватизації, оренди державного майна та корпоративного управління.

Під час зустрічі було домовлено про підтримку модернізації державних реєстрів, за які відповідає Фонд. В цьому контексті керівники відомств окремо акцентували увагу, та домовились про спільні дії, в напрямі співпраці з іншими міністерствами, які теж створюють загальнонаціональні інформаційні ресурси.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко отримав від Міністра Михайла Федорова підтримку ініціатив, започаткованих у напрямі діджиталізації Фонду та домовився про подальшу конструктивну співпрацю в напрямі цифровізації, в рамках загальнонаціональної стратегії.

Источник: spfu.gov.ua

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