Стала известна примерная стоимость дебатов на "Олимпийском"

Глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания рассказал, сколько денег придется потратить кандидатам в президенты на проведение стадионных дебатов.

"По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $1 млн", — сказал Аласания.

Сметы проведения дебатов еще нет, говорит он. Сейчас, по словам Аласании, прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия.

По данным главы правления UA: Суспільне, концерт Святослава Вакарчука на Олимпийском обошелся в $500 000. Такую большую разницу с вероятной стоимостью дебатов глава "Суспільного" объясняет дополнительными затратами на охрану мероприятия.

Напомним, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что уже существует предварительное согласие на учредительную встречу представителей предвыборных штабов Зеленского и Порошенко относительно будущих дебатов.

Агентство Телевидения Новости