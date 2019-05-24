Стартували чотириденні вибори до Європейського парламенту

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

З Нідерландів та Великобританії 23 травня розпочались чотириденні вибори до Європейського парламенту. Голосування відбувається на тлі зростанням популярності популістів і націоналістів в Європі і Британії, які борються з планами щодо виходу із ЄС.

Виборці по всій Європі виберуть в цілому 751 законодавця, хоча ця цифра знизиться до 705, коли Великобританія вийде з ЄС.

Крайні праві партії в Європі проводять кампанію за обмеження повноважень бюрократії ЄС і за посилення обмежень на імміграцію. Такі є в Італії, Німеччині та Франції. Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність «не поступатися коаліції знищення і дезінтеграції» ЄС, яка прагне зруйнувати єдність ЄС, що формувалася останні шість десятиліть.

Вибори до Європарламенту закінчаться 26 травня.

Источник: radiosvoboda.org

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