Страны НАТО не смогли согласовать план на случай нападения россии

Министры обороны стран НАТО не смогли согласовать первый со времен Холодной войны план действий на случай нападения россии, сообщает Reuters. Один из дипломатов, беседовавших с изданием, обвинил Турцию в срыве договоренностей.

Встреча представителей стран альянса состоялась в Брюсселе. По словам источника агентства, Анкара не согласилась утвердить некоторые формулировки в документе, в том числе в отношении Кипра (Турция оккупировала треть полуострова). В дипломатической миссии Турции при НАТО заявили, что было бы неправильно комментировать секретный документ. «Продолжается обычный процесс консультаций и оценок между союзниками», — отметили там.

Американский чиновник в разговоре с Reuters подтвердил, что документ официально не был одобрен, но выразил надежу, что его согласуют к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

План на случай атаки россии — это документ на тысячи страниц, в котором прописаны действия на случай необходимости обороняться от российского нападения. Договоренности будут включать в себя как укрепление войск, так и логистику, а их реализация может занять несколько лет.

«Союзники будут точно знать, какие силы и возможности необходимы, где, что и как размещать», — говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подготовку документов, в которых впервые с развала СССР дивизии и бригады альянса будут приписаны к обороне конкретных регионов.

После захвата россией Крыма Североатлантический альянс кратно увеличил численность сил быстрого реагирования, а за 2022 год нарастил их еще почти в 8 раз — с 40 до 300 тысяч человек. Многонациональные батальоны появились сначала в трех странах Балтии и Польши, а затем — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Вторжение россии в Украину, которое переросло в крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой, вынуждает генералов НАТО готовиться к войне принципиально иного масштаба, нежели операции в Афганистане и Ираке, где участвовали войска НАТО.

В своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ президент путин пригрозил странам НАТО ударить по их территориям, если западные государства согласуют поставки Украине истребителей F-16 и будут размещать их на своих базах.

«Если они (самолеты F-16) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, россия посмотрит, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — сказал путин.

Джерело: nigroll.com

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