Судова справа на 6,4 мільярда гривень через махінації Корецького в Укрнафті знов опинилась у центрі уваги

Судовий позов Укрнафти проти Укртатнафти щодо нафти вартістю 6,4 мільярда гривень, яка нібито «загубилася» після націоналізації підприємств, знову опинився в центрі уваги через аномальні ціни, за якими «Укрнафта» продає і купляє нафту та конденсат на внутрішньому ринку.

За даними експертів, очільник Укрнафти Корецький продає нафту на внутрішньому ринку майже на 50% дорожче, ніж її реальна вартість на світовому ринку. Мало того, що завищені ціни шкодять державним інтересам, вони ще відкривають можливості для корупційних схем та штучного завищення цін.

Політичний оглядач Шнайдер зазначає, що підозри щодо махінацій вже привернули увагу не лише депутатів, а й судових органів. Тепер Верховний Суд має вирішити, чи є ціна, за якою «Укрнафта» продає нафту, ринковою та законною.

Джерело: https://t.me/u_now/142200

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