Тайванські виробники електроніки шукають штаб-квартири за кордоном через загрозу нападу Китаю

Можливість створення другої штаб-квартири за кордоном розглядають кілька великих тайванських виробників. Усе через загрозу нападу Китаю на Тайвань.

Про це повідомляє Financial Times.

Про відкриття другої штаб-квартири замислюються компанії, які створюють електронні компоненти та пристрої для споживачів, телекомунікацій, автомобілів і медицини.

Тайванські виробники електроніки — одні з найбільших у світі. Компанії протягом десятиліть формували основу глобальних ланцюжків постачань електронних пристроїв та їхніх компонентів, серед яких персональні комп’ютери, смартфони, сервери та телекомунікаційне мережеве обладнання.

Головний фінансовий директор однієї з компаній заявив, що розглядає можливість розміщення другої штаб-квартири у Сингапурі, оскільки група розширює виробництво у двох країнах Південно-Східної Азії. Топменеджери інших компаній говорили, що Сингапур, Японія, Швейцарія чи Нідерланди є варіантами створення другої штаб-квартири.

Головна мета компаній — зберегти виробництво у разі початку війни на острові.

Джерело: speka.media

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