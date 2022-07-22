Терехов просить націоналізувати ТЕЦ-5

З таким зверненням мер Харкова звернувся до голови ХОВА та РНБО, коли на нараді по підготовці до опалювального сезону з’ясувалось, що 800 будинків на Олексіївці та Павловому Полі залишились без гарячої води. Про це повідомив директор КП “Харківські теплові мережі” Василь Скопенко. За його словами, керівництво ТЕЦ-5 неочікувано відмовило в постачанні тепла, в той час як комунальна котельна на Павлому Полі знаходиться у ремонті та не може бути підключена раніше ніж через 10-12 днів.

Цікаво, що напередодні на ТЕЦ-5 повідомили, що основні роботи щодо підготовки обладнання до опалювального періоду на підприємстві завершені. Ремонтна кампанія цьогоріч, як і зазвичай, проводилась планомірно, всупереч складнощам воєнного стану в країні. Ні на мить не припиняється пошук палива, в тому числі резервного, для забезпечення сталості роботи теплоцентралі.

За словами голови правління Харківської ТЕЦ-5 Олександра Мінковича, підприємство не припиняє подачу теплоносія та генерацію електроенергії для міста, незважаючи на обстріли та захмарні ціни на газ. Що сталося наразі на підприємстві поки не коментують.

Але мер Харкова натякнув, що йдеться не про економічні або технологічні складнощі, а про проблеми у керівництві ТЕЦ-5. Вона була приватизована в 2012 році, й наразі Терехов просить керівництво країни щоб це рішення переглянули.

Агентство Телевидения Новости