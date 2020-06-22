Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США

Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих.

“Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра”, – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил: “Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими”.

Вместе с тем Трамп отказался конкретизировать информацию.

Источник: nigroll.com

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