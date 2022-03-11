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В двух районах Харькова дали воду после обстрелов

В двух районах Харькова дали воду после обстрелов

В Шевченковском и Холодногорском районах полностью восстановили водоснабжение после обстрелов города. Как сообщили в пресс-службе горсовета, бригады КП "Харьковводоканал" устранили аварийные ситуации после авианалетов и взрывов на трубопроводах.

На предприятии отметили, что все комплексы и службы работают в штатном режиме. Сегодня, 11 марта, ремонтные работы ведутся на водоводах разного диаметра в Шевченковском, Новобаварском, Киевском и Холодногорском районах.

В случае возникновения аварийной ситуации коммунальщики просят харьковчан подробнее сообщать об утечках воды, указывая место, точный адрес, а также предоставлять номер телефона для уточнения. Данную информацию можно круглосуточно сообщать по тел. 15-33.

Напомним, во всем Харькове отключили горячую воду. Как сообщили в КП "Харьковские теплосети", горячую воду отключили с целью экономии: весь имеющийся в наличии ресурс коммунальщики направят на обогрев домов.

Источник: sq.com.ua

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