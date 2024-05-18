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З 18-го травня Міністерство оборони України анонсувало запуск застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів
Застосунок Резерв+ буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня, зазначають у Міністерстві оборони України.
Також користувачі зможуть отримати доступ до інформації у реєстрі Оберіг.
● З 18 червня у застосунку Резерв+ буде доступний QR-код.
● Представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус особи як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
- Детальніше про роботу застосунку можна дізнатися на YouTube-каналі Міноборони за посиланням (https://www.youtube.com/watch?v=vAchBGPwyVo).
Джерело: https://t.me/spravdi/38711