В Харькове почтили память погибших казаков. ВИДЕО

В Харькове День украинского казачества отметили у памятника полководцу Ивану Сирко.

Об этом сообщает UA:Харьков.

Почтить память погибших казаков пришли курсанты военно-патриотического клуба «Маргеловець», пластуны Национальной скаутской организации Украины вместе с представителями Слободского казацкого войска.

«Мы ежегодно собираемся у достопримечательности нашей отечественной народной казачьей славы. Харьков не является исключением. Харьков был основан казаками. Одним из первых полковников харьковских — тогда устройство было полковым — был Иван Сирко», — говорит генерал-атаман общественной организации «Слободское казачье войско» Иван Прокопенко.

После торжеств для горожан устроили концерт. Среди выступлений — упражнения с оружием, битым стеклом и гвоздями. Их выполняет Евгений Карасик с детьми.

«Прежде всего, современный казак — это человек, который работает. Это патриот Украины. Это человек, который поддерживает украинский язык, украинскую культуру, украинскую государственность. Каждый из казаков работает над собой, совершенствуется в спорте, совершенствуется в боевых искусствах. Совершенствуется во всех сферах, где он, скажем, имеет свое предназначение», — говорит краевой атаман общественной организации «Слободское казачье войско» Олег Посохов.

Источник: sprotyv.info

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