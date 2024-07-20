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В яких країнах яка ситуація зі строковою службою

В яких країнах яка ситуація зі строковою службою

У Європі обговорюють повернення строкової служби. А саме в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та Нідерландах.

Майже всі країни Європи від неї давно відмовились, але останніми роками стало зрозуміло, що країні потрібна постійна чисельна армія, де люди будуть проходити підготовку перед можливою мобілізацією.

Розібрались, в яких країнах яка ситуація зі строковою службою.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3862

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Темы: армія

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