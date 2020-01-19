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В Кабмине анонсировали дату запуска «государства в смартфоне»

В Кабмине анонсировали дату запуска «государства в смартфоне»

Релиз мобильного приложения «Дія», с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года. На странице проекта «Дія» опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.

Напомним, в декабре доступ к приложению «Дія» открыли для 5 тыс. украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические. Кроме того, в конце 2019 года Кабинет министров принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году.

Документы будут также доступны в приложении «Дія». Проект «государства в смартфоне» курирует Министерство цифровой трансформации Украины, инициатива финансируется иностранными фондами. Чтобы воспользоваться услугами нужна электронная подпись. Некоторые государственные центры сертификации выдают подпись бесплатно.

Источник: internetua.com

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