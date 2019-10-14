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В НБУ назвали самые популярные купюры у украинцев

В НБУ назвали самые популярные купюры у украинцев

Самые распространенные купюры в обороте — банкноты по 1 грн, 200 грн и 500 грн

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал статистику по использованию бумажных денег в стране, сообщает AIN.

По данным регулятора, на 1 октября 2019 года в обороте находился 391 млрд грн наличных денег. Из них — на 388,4 млрд грн банкнот (2,8 млрд штук), и на 2,5 млрд грн монет (13,3 млрд штук).

По сравнению с началом года, наличности в обороте стало меньше на 9,1 млрд грн (на 2,3%). В НБУ это связывают с ростом популярности безналичных расчетов. В целом же, структура наличных денег в обороте на начало октября выглядит так:

Как видно, самые распространенные купюры в обороте — банкноты по 1 грн, 200 грн и 500 грн.

С 1 октября в Украине перестали принимать монеты по 1, 2 и 5 копеек (их можно сдавать в банки до конца года). Это привело к изъятию из оборота почти 5 млн штук монет только за 10 дней октября. Всего монет мелкого номинала на начало октября в обороте было порядка 5,7 млрд штук.

Напомним, за 25 лет Банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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