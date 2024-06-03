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В Німеччині через відсутність військового обліку виникли серйозні проблеми з армією

В Німеччині через відсутність військового обліку виникли серйозні проблеми з армією

Німеччина зіштовхнулася із серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю чинного військового обліку громадян, які перебувають у резерві Бундесверу. Внаслідок цього країна не має необхідної кількості солдатів у разі початку бойових дій.

Про це пише німецьке видання Zein.

▶ ️Німеччина має проблеми з військовим обліком

Така інформація базується на інтерв’ю голови комітета з питань оборону Бундестага Марі-Агнес Штрак-Циммерман виданню медіагрупи Funke.

Штрак-Циммерман розкритикувала підхід, згідно з яким після завершення служби у німецькій армії не відбувався реєстр резервістів на військовому обліку. За її словами, це відбувалося останніми десятиліттями.

"Якщо б ми змогли взяти половину з них із відповідним досвідом як резервістів, це було б неймовірним надбанням", — зазначила чиновниця.

▶ ️Військовослужбовці в Бундесвері

На сьогодні Бундесвер (збройні сили Німеччини. — Ред.) має великі проблеми з пошуком достатньої кількості солдатів.

Наприкінці минулого року кількість німецьких військовослужбовців скоротилася до 181,5 тисячі. Прийнятий військовим керівництвом план передбачає, що до 2031 року загальна чисельність сил зросте до 203 тисяч солдатів.

Джерело: segodnya.novyny.live

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