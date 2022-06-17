В обласний логістичний центр продовжує надходити гуманітарна допомога

До Харкова вчергове прибула польська гуманітарна допомога: цього разу це 50 контейнерів – майже 1000 тонн продуктів харчування тривалого зберігання для жителів області.

Нагадаємо, що допомога надійшла за сприяння Офісу Президента, Віцепрем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук із Урядом Польщі, зокрема за допомоги голови канцелярії Прем’єр-міністра країни Міхала Дворчика.

Польська гуманітарна допомога – це консерви, крупи, макарони, вода, чай, кава, цукор та багато інших найменувань продуктів.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ці продукти отримують громади області та жителі Харкова. Харчові набори будуть роздавати у відділеннях «Нової пошти» та «Укрпошти». Частину польської гуманітарки для подальшої роздачі харків’яни отримають в організації «Карітас-Спес-Харків».

Источник: https://t.me/kharkivoda/5384

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