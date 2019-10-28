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В ОБСЕ признали Россию стороной конфликта на Донбассе

В ОБСЕ признали Россию стороной конфликта на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе признал, что Россия имеет непосредственное влияние на ситуацию на Донбассе. В частности, Мартин Сайдик считает, что введение миротворческой миссии в Донбассе невозможно без согласия РФ.

Об этом он заявил в интервью Ukrlife.

«Я не сказал бы, что это пока реально. Введение миротворцев возможно, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности. Поэтому предпосылка — это общее согласие», — сказал Сайдик.

Вместе с тем, он видит целесообразность в создании совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе, в работе которой будет полезным опыт ОСБЕ в регионе.

Ранее Мартин Сайдик заявил, что считает целесообразным размещение на Донбассе миротворческой миссии ООН совместно с ОБСЕ.

Источник: sprotyv.info

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