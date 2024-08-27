В Польщі обіцяють запровадити скорочений робочий тиждень

В уряді Туска підтвердили намір внести поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу протягом тижня.

Про це повідомляє Euractiv.

Уряд Польщі підтвердив, що до закінчення терміну своїх повноважень у 2027 році внесе поправки до Трудового кодексу з метою скорочення робочого часу.

Зміни передбачають або запровадження чотириденного робочого тижня, або семигодинний робочий день.

"Буде визначено, буде найкращим варіантом скоротити середній робочий тиждень з 40 до 35 годин чи запровадити чотириденний робочий тиждень", – заявила міністерка сім'ї, праці та соціальної політики Агнешка Дзєм'янович-Бонк.

За даними Євростату, поляки працюють у середньому 40,5 години на тиждень, найдовше в Євросоюзі після греків. Середній показник ЄС становить 37,5 годин, а середній світовий показник – 34,2 години.

Противники цієї ідеї стверджують, що у Польщі демографічна криза. 15 років тому на одного пенсіонера працювало чотири людини. Зараз їх менш ніж троє, а до 2050 року їх буде лише двоє.

Очікується, що робота із внесення поправок до Трудового кодексу набере обертів восени і може бути завершена наступної весни, оскільки скорочення робочого часу може допомогти правлячій коаліції у президентській виборчій кампанії 2025 року.

Джерело: epravda.com.ua

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