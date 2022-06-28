В Польщі відкрили найбільший контейнерний термінал на ширококолійній залізниці, що йде з України

Новий інтермодальний термінал розташований поблизу міста Замосць, що приблизно в 50 км від українсько-польського кордону. Об’єкт знаходиться поруч із базою технічного обслуговування компанії PKP LHS. Laude буде повністю залежати від локомотивів цього оператора, який є єдиною компанією, яка працює на згаданій лінії.

Термінал є найсучаснішим об’єктом такого типу в Польщі. Він зможе обслуговувати до 10 поїздів на добу, хоча наразі через обмежену пропускну здатність прикордонного переходу поблизу Грубешова приймає 2 потяги на добу. Однак в Laude сподіваються, що ситуація з пропуском через кордон буде змінюватися, оскільки потреби в сухопутному експорті товарів з України зараз дуже великі.

В розширення терміналу було інвестовано майже 30 млн злотих. Значна доля фінансування відбулася за підтримки ЄС. В рамках розширення було побудовано по одній додатковій колії стандарту 1520 мм і 1435 мм довжиною 900 м кожна. Загалом протяжність колій на терміналі досягла 6,4 км.

Термінал оснащений двома 40-тонними мостовими кранами (третій кран встановлять до кінця року) та п'ятьма річстакерами. Потужності зберігання складають 2000 TEU. Додатково було створено кілька паркувальних та маневрових майданчиків.

Підприємство зможе обробляти 15 тис. TEU на рік. "Це дає можливість експортувати з України значно більший обсяг вантажів, ніж раніше", - заявили в Laude.

Інвестиція Laude співпала із завершенням робіт PKP LHS на станції Замосць Майдан. Там було побудовано п’ять колій загальною протяжністю 6 км разом із стрілочними переводами, обладнаними сучасними пристроями керування залізничним рухом, а також вантажний майданчик площею 14 тис. кв. м та під'їзною дорогою. Це збільшує пропускну здатність всієї лінії.

В Laude відзначили, що використання спеціалізованих контейнерів для перевезення сипучих вантажів може стати рішенням для перевезення українського зерна. Адже це покращить логістику, зменшуючи витрати та час, необхідний для обробки на терміналах та на кордоні. "Компанія Laude може перевозити до 4000 тонн в одному поїзді, і саме це, у поєднанні зі зміною організації руху на лінії LHS, може зробити мету експорту зерна залізницею з України виконаною", - запевняє Марчін Вітчак, голова правління Laude Smart Intermodal.

Нагадаємо, що ширококолійна залізниця, якою управляє компанія PKP LHS пролягає від кордону з Україною (Хрубешів) до Славкува. Її довжина становить близько 395 км. Це найбільш заглиблена в ЄС залізниця колії 1520 мм.

Источник: elektrovesti.net

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