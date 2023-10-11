В Раду ООН з прав людини намагається повернутися країна, де цих прав не існує

Центр стратегічних комунікацій пояснює

рф має намір висунути свою кандидатуру на виборах членів Ради ООН з прав людини 10 жовтня.

▶️ росією керує диктаторський режим, який запровадив драконівські закони, знищив політичну опозицію, утримує сотні політв’язнів. У росії син чиновника (кадирова) може публічно вихвалятися своїм побиттям затриманої силовиками людини.

▶️ У квітні 2022 року Генасамблея ООН тимчасово виключила рф з Ради ООН з прав людини через повномасштабну агресію проти України. Відтоді, москва не припинила своє кричуще нехтування правами людини.

▶️ За систематичне грубе порушення прав людини росію виключено з Ради Європи. рф денонсувала Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.

▶️ росія систематично порушує права людини мільйонів громадян України. На тимчасово окупованих територіях загарбники терором змушують людей до російського громадянства, шантажують нелояльних українців позбавленням доступу до базових потреб.

▶️ рф намагається повернутися в Раду ООН з прав людини, щоб заблокувати її роботу, перетворити дискусії на фарс, виправдати свої злочини та перекласти провину на інших.

P.S.

Росію не вибрали в Раду ООН з прав людини на 2024-2026 роки, повідомило Суспільне.

Джерело: https://t.me/spravdi/33933

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