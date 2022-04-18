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В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, автоматически становится выходным.

В Украине отменили дополнительный выходной день во второй день Пасхи – в понедельник, 25 апреля.

Также не будет дополнительного выходного дня в понедельник, 2 мая. И выходной день на 9 мая, который в этом году выпадает на понедельник.

Весной 2022 года должны стать выходными днями три понедельника: 25 апреля (перенос с 24 апреля), 2 мая (перенос с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Все эти дни будут рабочими.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.

Поэтому 25 апреля, 2 и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые будет оплачиваться в обычном порядке.

Источник: censor.net

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