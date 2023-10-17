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В Україні запускають бета-тестування онлайн перереєстрації автомобіля у "Дії"
Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів.
Продавцю потрібно буде оформити договір у "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.
Також буде можливість доставки документів. Наприклад, можна купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати поштою.
Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.
Джерело: https://t.me/znua_live/117141