Відновлення ОРДЛО відбуватиметься лише за рахунок репарацій з Росії – міністр інфраструктури

Відновлення територій окупованої Росією частини Донбасу має відбуватися за рахунок країни-агресора.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі одно з телеканалів.

"Українці не платитимуть за неконтрольовану територію, звичайно, ні. Це апріорі неможливо. Нехай спочатку повертає території країна-агресор, виплачує репарації, а тоді ми будемо думати, як будемо вкладати і відновлювати територію", - сказав міністр.

Криклій підкреслив, що зараз офіційний Київ готовий розпочати відновлення тільки підконтрольної йому частини Донецької і Луганської областей - для цього український уряд має намір залучити великих інвесторів, які займуться відновленням зруйнованої інфраструктури.

Раніше, 30 жовтня, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов оцінив вартість відновлення підконтрольної Києву території Донбасу мінімум у 372 мільйонів євро.

Источник: prm.ua

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