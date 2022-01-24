Великобританія погрожує РФ санкціями у разі встановлення маріонеткового уряду в Києві

Віце-прем'єр Великобританії Домінік Рааб пообіцяв запровадити економічні санкції проти Кремля як у разі вторгнення так і через втручання у внутрішню політику.

Росія стикнеться з серйозними економічними санкціями, якщо спробує встановити в Україні "маріонетковий режим", повідомив в інтерв'ю телеканалу Sky News у неділю, 23 січня, віце-прем'єр Великобританії Домінік Рааб. Інформацію про підготовку такої спроби напередодні опублікувало МЗС Сполученого Королівства з посиланням на данні розвідки.

"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить спробу вторгнення, а також якщо намагатиметься встановити маріонетковий режим", - зазначив Рааб.

У той же час він назвав "вкрай малоймовірним" відправлення британських військ до України в разі нападу РФ. Водночас Рааб зазначив, що Великобританія бере участь "у навчальних програмах, щоб підтримати українців у їх обороні і це абсолютно правильно".

Агенти впливу

У повідомленні британського МЗС зазначається: Кремль прагне встановити у Києві проросійське керівництво, водночас вивчаючи питання про вторгнення та окупацію. Як потенційний очільник такого уряду буцімто розглядається колишній депутат Верховної Ради України Євген Мураєв.

Окрім того, за даними британців, російські спецслужби контактують з колишніми українськими політиками, серед яких колишні перші віце-прем'єри часів Януковича Сергій Арбузов та Андрій Клюєв, ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Сівкович та експрем'єр Микола Азаров.

Джерела телеканалу CNN у неділю повідомили, що американська розвідка теж володіє доказами змови у Кремлі для встановлення "дружнього" уряду в Києві. "Ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну. Це включає такі речі, як створення дружнього уряду та використання її шпигунів для розпалювання інакомислення", - зазначив співрозмовник телеканалу.

Кремль заперечує

У МЗС РФ назвали оприлюднені в Лондоні дані "дезінформацією та провокаційною діяльністю". А Євген Мураєв у коментарі британському виданню The Telegraph назвав звинувачення "дурістю та нісенітницею", зазначивши, що останні чотири роки перебуває під російськими санкціями. Водночас у 23 січня, у неділю він оприлюднив у Fаcebook новий допис, в якому наголосив, що "час прозахідних та проросійських політиків в Україні безповоротно минув."

Источник: dw.com

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