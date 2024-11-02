Верховный Суд США отказал республиканцам в попытке отклонить тысячи бюллетеней в Пенсильвании

Верховный суд отказался останавливать власти Пенсильвании от подсчета некоторых досрочно поданных бюллетеней на выборах.

Суд отклонил чрезвычайную просьбу Республиканской партии о вмешательстве после того, как Верховный суд Пенсильвании постановил, что избиратели должны иметь возможность проголосовать очно, если их бюллетени, поданные досрочно по почте были отклонены по техническим основаниям (в частности, если избиратель не вложил бюллетень во внутренний конверт)

С 2019 года все избиратели Пенсильвании могут голосовать по почте, но для подсчета своих почтовых бюллетеней они должны следовать строгим правилам, изложенным в избирательном кодексе штата. Одно из этих правил требует, чтобы избиратели поместили свой бюллетень в «секретный конверт», прежде чем поместить его в почтовый конверт. Без секретного конверта бюллетень считается «голым» и не будет подсчитан.

В рамках системы уведомлений штата избиратели получают электронное письмо о том, что их голый бюллетень был аннулирован и что «вы можете пойти на свой избирательный участок в день выборов и проголосовать предварительно». Большинство округов следуют этой практике, но некоторые, такие как округ Батлер, этого не делают.

После того, как два избирателя на праймериз-2024 года были уведомлены о том, что их бюллетени не будут подсчитаны, потому что они не положили свои бюллетени в секретный конверт, избиратели пошли на избирательные участки в день выборов, чтобы проголосовать предварительно. Но округ Батлер отказался подсчитать их голоса.

Избиратели подали в суд, утверждая, что Избирательная комиссия была обязана подсчитать их предварительные бюллетени. Республиканский национальный комитет и Избирательный совет округа Батлер ответили, что в соответствии с Избирательным кодексом штата очные бюллетени, поданные теми, чьи почтовые бюллетени были получены вовремя, не могут быть подсчитаны, даже если почтовые бюллетени были признаны недействительными.

В решении 4-3 Верховный суд Пенсильвании встал на сторону избирателей. Суд определил, что голый бюллетень автоматически является недействительным, что означает, что он никогда не был получен и не был подсчитан Избирательной комиссией. В соответствии с этой логикой, если бюллетень так и не был получен, избиратель имеет право на очный бюллетень.

Верховный Суд США сегодня отказался вмешиваться. И это не то чтобы геройство - в целом, у ВС США нет юрисдикции над избирательными законами штатов. Но они могли бы и нарушить это правило, но не нарушили.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5509

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