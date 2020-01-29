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Вместо агитации в родном вузе - очередное судебное заседание

Профессор ХМАПО Элгуджа Дисиамидзе - один из претендентов на должность ректора академии, но врачебный халат он уже давно сменил на деловой костюм. В судах бывает чаще, чем на рабочем месте. Дело в том, что еще три года назад он начал борьбу против нынешнего руководства ХМАПО. Доказывал, что в академии цветет кумовство и коррупция, имеют место махинации с недвижимостью. Добился открытия уголовного производства по статье растрата и признание НАПК официальным обличителем коррупции. Он первый харьковчанин, который получил этот статус. Однако, руководство вуза его уволило. Якобы из-за сокращения. Но сам Элгуджа уверен - причина тому - его антикоррупционная деятельность. И добился восстановления в должности. Но не проработав и дня, остался без работы.

 

Элгуджа Дисиамидзе, истец:

 

Мы сегодня подали новый иск о том, что повторно я был уволен. Суд первой инстанции и суд апелляционной истанции признал мое увольнение незаконным, долго меня не восстанавливали пока исполнительная служба не включилась.

Юристы говорят, сейчас преследования Элгуджа непосредственно подпадает под действие нового закона о обличителей коррупции, который был принятий в конце прошлого года и уже вступил в силу. И причина тому, не только месть за разоблачение коррупции, но и желание отстранить от конкурса на должность ректора ХМАПО серьезного конкурента.

 

Владимир Рысенко, адвокат:

Если его увольнение связано с его действиями, как обличителя коррупции, если есть причинно-следственная связь, а в данном случае это очевидно, потому что принимают решения те самые лица, о которых он сообщал, закон гарантирует ему восстановление в должности.

Дисиамидзе и его адвокат надеются, что эти преследования не помешают ему принять участие в конкурсе за пост ректора ХМАПО. Тем более, что деятельность нынешнего ректора, по которой Элгуджа проводил расследование, вызвала вопросы в Министерстве здравоохранения. Но сам Александр Хвисюк не считает, что его работа на этом посту закончена. Он также заявил о желании принять участие в конкурсе. При этом, конфликт с Дисиамидзе он комментировать отказался, заявив новостям АТН, что сейчас находится в отпуске. Еще один претендент на пост академии последипломного образования медиков - скандально известный чиновник Богдан Федак, который ранее возглавлял облздрав.

 

Агентство Телевидения Новости

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