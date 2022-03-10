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Водоснабжение в Харькове: коммунальщики восстанавливают разрушенную после обстрелов сеть

Водоснабжение в Харькове: коммунальщики восстанавливают разрушенную после обстрелов сеть

Ремонтные бригады КП "Харьковводоканал" восстанавливают разрушенные сети водоснабжения во всех районах города. Как сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор Комплекса "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал" Владлен Волков, ремонтные бригады реагируют на все вызовы и отрабатывают заявки о нештатных ситуациях.

В частности, вчера специалисты устранили повреждение трубопровода диаметром 200 мм  в Новобаварском районе, а также провели ремонтные работы на сетях и восстановили четыре смотровых колодца в Шевченковском районе. 

С учетом военных действий ремонтируем трубопроводы без отключения абонентов, чтобы минимизировать отсутствие воды в домах харьковчан. Несмотря ни на что, мы продолжаем работать, все наши службы на месте, аварийные ситуации устраняем. Все под контролем, - подчеркнул Волков.

Также он сообщил, что сегодня аварийные бригады комплекса ликвидируют протекание на трубопроводах в Слободском, Шевченковском, Киевском, Новобаварском, Немышлянском и Холодногорском районах. 

Напомним, харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП "Харьковводоканал" по единому короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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Темы: ЖКХ, харьков

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