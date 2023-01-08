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Встреча уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой может состояться в скором времени в Турции
Об этом сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен заявил, что на встрече будет обсуждаться вопрос обмена военнопленными, а также гражданскими заложниками.
«Предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы этот вопрос рассматривать, скажем так. Опять же у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать», — отметил Лубинец.
Джерело: https://t.me/u_now/81814