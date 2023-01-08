Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 65

Встреча уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой может состояться в скором времени в Турции

Встреча уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой может состояться в скором времени в Турции

Об этом сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен заявил, что на встрече будет обсуждаться вопрос обмена военнопленными, а также гражданскими заложниками.

«Предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы этот вопрос рассматривать, скажем так. Опять же у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать», — отметил Лубинец.

Джерело: https://t.me/u_now/81814

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Президент Европарламента поддержала передачу Украине танков Leopard
Сегодня 10:45    15
Под новую волну мобилизации попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга
Сегодня 10:31    50
Харківщина. 8 січня
Сегодня 09:15    97
"Сказали: "Камни надо покрасить!" Ну вот, красили камни!" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:09    119
Україна хоче від Ізраїлю трохи правди
Сегодня 08:57    142
Найзатятіші бої в Україні відбуваються… довкола бізнес-інтересів найулюбленішого зека Путіна
Сегодня 08:45    129
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:24    121
Оккупанты планируют взорвать дамбу Сватовского водохранилища
Сегодня 08:22    120
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:20    104
Російська влада 15 січня може оголосити про додаткову мобілізацію
Сегодня 08:10    114
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 