Встреча уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой может состояться в скором времени в Турции

Об этом сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен заявил, что на встрече будет обсуждаться вопрос обмена военнопленными, а также гражданскими заложниками.

«Предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы этот вопрос рассматривать, скажем так. Опять же у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать», — отметил Лубинец.

Джерело: https://t.me/u_now/81814

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