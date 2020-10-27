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Выборы в Литве: что означает для Украины победа консерваторов

Выборы в Литве: что означает для Украины победа консерваторов

Во втором туре выборов в литовский Сейм большинство получила оппозиционная консервативная партия Союз Отечества — Литовские христианские демократы. Теперь они сформируют правящую коалицию. Об этом сообщает «LRT», пишет «Европейская правда«.

Фракция победителей будет насчитывать 50 депутатов. Следует отметить, что членом этой партии является друг Украины, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Союз крестьян и зеленых (LVŽS), партия нынешнего премьера Саулюса Сквернялиса, получила 32 места. Либеральные политсилы Либеральное движение и Социально-демократическая партия получили по 13 мест.

Партия свободы, которая впервые принимала участие в выборах, получит 11 мандатов, а Рабочая партия — 10. Избирательная акция поляков Литвы и Литовская социал-демократическая Трудовая партия получили по три мандата. Также прошли четыре независимых кандидата.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала результаты выборов «лучшим, что могло произойти с Литвой в эти трудные времена».

Узнав результаты, консерваторы, Либеральное движение и Партия свободы объявили, что собираются сформировать правящую коалицию во главе с Ингридой Шимоните.

Источник: sprotyv.info

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