Вышли на забастовку - добились улучшения условий работы. Коммунальщикам пообещали повысить зарплату и обновить технику

Зарплату водителям КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" пообещали поднять на 30 процентов с 1 апреля. Сообщение об этом решении опубликовали на официальном сайте мэрии через два дня после забастовки работников предприятия. На акцию протеста харьковские коммунальщики вышли сразу по нескольким причинам. Они говорили о задержке зарплаты, увеличении неоплачиваемых рабочих часов, а также множестве других нарушений. Работники КП жаловались, что больших нагрузок могут не відержать ни люди, ни техника. Тем более, что заработная плата не повышалась с 15-го года. Тарифы на вывоз мусора выросли вдвое 2 месяца назад. Однако, говорят коммунальщики, после этого ежемесячные доходы увеличились лишь у тех, кто занимает на предприятии высокие должности.

Сергей, водитель:

Мусор подняли на 100% для населения, для всех на 100%, а оплата стала меньше. Вот у людей есть расчетные есть, у кого на 1000, у кого на 1700, на 2000 меньше зарплата стала. Почему? А мусор подняли!

Во время акции протестра конкретных комментариев о ситуации работники от руководства КП не получили.

Вот вы сейчас издали приказ – почему вы заблаговременно за два месяца не предупредили коллектив, что у вас будут изменения какие-то? Почему вы уходите? Почему вы уходите?

Уже позже на сайте мэрии сообщили, что за сверхурочную работу водителям будут начислять надбавки к зарплате, а сама зарплата возрастет до 13-16 тысяч в месяц. Кроме того, на сайте со ссылкой на директора КП Фазиля Абасова разместили информацию об установлении новых контейнеров и закупку новой техники. Сейчас рассказывают водители, надеются, что обещания руководства не окажутся пустыми. Если же ситуация в ближайшее время останется неизменной, подчеркивают коммунальщики, собираются массово писать заявления об увольнении.

Агентство Телевидения Новости